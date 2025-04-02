В Белом доме назвали "мусором" публикацию газеты Politico о том, что американский миллиардер Илон Маск вскоре оставит должность главы Департамента эффективности госуправления (DOGE).

Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт на своей странце в Фейсбуке.

По её словам, и Маск, и президент США Дональд Трамп публично заявляли, что предприниматель отойдёт от роли госслужащего, когда "его невероятная работа в DOGE будет завершена".

Американское издание Politico опубликовало материал со ссылкой на источники, что Трамп "сообщил своим приближённым, что Маск скоро уйдёт".

В статье говорится, что президент США доволен главой DOGE, но "решение принято на фоне того, что технологический магнат всё больше становится политической обузой".

Напомним, вчера Трамп допустил возвращение владельца Tesla и Space X в бизнес по истечении срока работы в должности главы Департамента эффективности госуправления (который составляет 130 дней), но при этом сказал, что будет удерживать Маска на работе в правительстве столько, сколько сможет.

Ранее американский суд разрешил Маску проводить дальнейшие сокращения в USAID – весь персонал грантовой компании уволят к сентябрю.

Напомним, в числе последних заявлений глава DOGE сказал, что план Трампа – "единственное, что сработает" для мира в Украине, положив конец гибели тысяч людей.