Президент США Дональд Трамп допустил возвращение миллиардера Илона Маска в бизнес по истечении срока работы в должности главы Департамента эффективности госуправления (DOGE).

По словам Дональда Трампа, это может произойти в конце мая, когда завершится срок госслужбы Маска.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", Трамп сообщил в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он оставить во власти Маска, чей срок работы в DOGE ограничен 130 днями.

Трамп отметил, что сам Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, также хотел бы вернуться к бизнесу. При этом Трамп заявил, что оставит Маска на работе в правительстве настолько, насколько сможет, потому что ему "нравятся умные люди".

Напомним, недавно Маск заявил об угрозе банкротства США. По словам миллиардера, проблема кроется в дефиците федеральных расходов.

Ранее Трамп наложил на главу DOGE новые ограничения. Он созвал своих министров и в присутствии Илона Маска сообщил, что миллиардер может только давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Перед этим госсекретарь и министр транспорта США разругались с Илоном Маском. Трамп принял сторону Рубио.