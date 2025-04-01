К сентябрю все работники Агентства США по международному развитию (USAID) будут уволены.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что суд в пятницу позволил главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску проводить дальнейшие сокращения в USAID.

Департаменту Маска удалось отменить в апелляции решение суда низшей инстанции, которые заблокировал работу по сокращениям в USAID. Решение основывалось на заявлении Маска, что он "скормил USAID в измельчитель древесины" (в этом суд усмотрел предвзятость миллиардера). Однако апелляция сняла блокировку.

После этого департамент сообщил сотрудникам, что к сентябрю администрация Трампа ликвидирует "практически все" рабочие места в этом агентстве.

В отдельном уведомлении госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах сократить большинство программ USAID и передать оставшиеся функции в ведение Государственного департамента.

Ранее агентство Reuters писало, что к осени в USAID ликвидируют все не предусмотренные законом должности.

Напомним, изначально зимой все проекты USAID были временно заморожены после решения Трампа начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В начале марта администрация Трампа окончательно закрыла 83% программ USAID.