Администрация президента США Дональда Трампа окончательно закрывает 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщил в соцсети Х государственный секретарь Марко Рубио.

По его словам, отменены 5200 контрактов стоимостью десятки миллиардов долларов.

"После шестинедельного аудита мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 контрактов, которые сейчас отменены, потратили десятки миллиардов долларов способами, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов. По согласованию с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно администрировались Государственным департаментом", - сказано в публикации.

Напомним, изначально все проекты USAID были заморожены на время после решения Трампа начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В конце февраля стало известно, что администрация президента США разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от USAID и сокращает общую сумму помощи Штатов по всему миру на 60 миллиардов долларов.