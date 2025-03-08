Украинцы сегодня массово ищут в Google поздравления с 8 марта.

В ходу как русско- так и украиноязычные запросы. Такие результаты публикует сервис Google Trends.

Международный женский день в Украине - один из немногих праздников советского времени, который не отменили.

При этом в прошлые годы регулярно звучали призывы праздник 8 марта все-таки отменить.

Однако в этом году ситуация изменилась и подобные призывы практически не звучат, отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Он связывает это с закрытием грантовых структур, которые финансировались США.

"Вот что делает остановка USAID. Уже нет материалов о том, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще, что это запрещенный праздник", - написал он.

Об этом же пишет и нардеп Макс Бужанский.

"Раз в несколько лет, когда дурман бессильно спадает без накачки, мы вдруг замечаем, что куда то исчезли люди, бегавшие по чужим страницам, и завывавшие, не празднуйте то, не празднуйте это.

И понимаем, что они просто пытались украсть наши праздники, стереть что то глубоко личное, сделать слепыми и беспомощными.

Кто за деньги, кто потому, что просто привык бегать в толпе, комсомольцы, они такие. Украсть 8 марта, украсть 9 мая, украсть Рождество и Крещение.

Но как то не крадется, да?" - пишет нардеп.

При этом нардеп Марьяна Безуглая все же выпустила короткий пост, где написала, что не празднует 8 марта.

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