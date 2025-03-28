Сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) сегодня сообщили, что все должности в организации, не предусмотренные законом, будут ликвидированы. При этом Государственный департамент уведомил конгресс о том, что прекратит функции USAID, не соответствующие приоритетам администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сотрудники USAID были проинформированы об этом решении запиской от члена Департамента эффективности правительства (DOGE) Джереми Левина. В записке, с которой ознакомилось агентство, Левин заявляет, что все должности USAID, не предусмотренные законом, ликвидируют, а персонал по всему миру вскоре получит электронные письма с уведомлением об этом. Причем сотрудникам предоставят на выбор дату увольнения: 1 июля или 2 сентября.

Пока же в течение следующих трех месяцев Госдеп возьмет на себя оставшиеся "программы спасательной и стратегической помощи" USAID, также говорится в записке.

Сотрудников USAID не станут автоматически переводить на работу в Госдеп. Последний оценит свои потребности и проведет "отдельный и независимый процесс найма".

Ситуацию с USAID прокомментировал госсекретарь Марко Рубио. По его словам, его ведомство поставило в известность конгресс США о намерении реорганизовать USAID, так как агентство "давно отклонилось от своей первоначальной миссии, из-за чего выгоды оказались слишком малы, а затраты слишком высоки".

"Благодаря президенту Трампу эта ошибочная и финансово безответственная эпоха теперь закончилась. Мы переориентируем наши программы иностранной помощи, чтобы они напрямую соответствовали тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан", — заявил Рубио.

Он также отметил, что реорганизация агентства будет включать передачу определенных его функций Госдепу к 1 июля. Функции, не соответствующие приоритетам администрации, прекратят.

Напомним, изначально зимой все проекты USAID были временно заморожены после решения Трампа начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В начале марта администрация Трампа окончательно закрыла 83% программ USAID.