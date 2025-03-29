Компания по разработке искусственного интеллекта xAI, которая была основана миллиардером и бизнесменом Илоном Маском, приобрела принадлежащую ему же социальную сеть X (ранее Twitter).

Об этом сообщает АР.

Соцсеть была продана в рамках сделки на 33 миллиарда долларов в виде обмена акциями.

На свой странице в соцсети X Маск отметил, что такой шаг позволит "раскрыть огромный потенциал, соединив передовые возможности искусственного интеллекта xAI с широким охватом X".

По его словам, сделка оценивает компанию xAI в 80 млрд долл., а X - в 33 млрд долл.

"Будущее xAI и X взаимосвязаны. Мы объединяем данные, модели, вычислительные мощности, каналы распространения и таланты", - написал Маск.

Изменится ли что-то для пользователей X – пока неясно. Однако xAI уже использует посты из X для обучения своих моделей ИИ, а платные пользователи X имеют доступ к чат-боту на основе ИИ – Grok.

Ранее мы писали о том, что акты вандализма против автомобилей Tesla и дилерских центров компании Илона Маска в США будут классифицировать как домашний терроризм.