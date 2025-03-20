Акты вандализма против автомобилей Tesla и дилерских центров компании Илона Маска в США будут классифицировать как домашний терроризм.

Об этом заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. Ее слова передает телеканал Fox News.

По ее словам, власти США намерены жестко пресекать подобные проявления насилия.

"Президент Трамп осуждает это насилие, и он полон решимости восстановить закон и порядок в нашей стране. Также он обеспечит самые суровые наказания для тех, кто участвует в этом жестоком насилии", - сказала Ливитт.

Причиной участившихся атак журналисты называют недовольство деятельностью Маска в качестве главы Департамента США по государственной эффективности (DOGE).

На днях в Лас-Вегасе неизвестный поджег несколько автомобилей Tesla. Предположительно, преступление было совершено на почве ненависти к Маску. Сам предприниматель прокомментировал этот инцидент и назвал насилие "безумным и глубоко неправильным". Он добавил, что Tesla не заслужила таких атак.

А в первый день текущего года возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, начинённый фейерверками.