Автомобили Tesla были подожжены в результате целенаправленной атаки на сервисный центр в Лас-Вегасе.

Видео инцидента появилось в соцсети X.

Илон Маск назвал поджоги "терроризмом".

Ранее мы рассказывали, что в первый день текущего года возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, начинённый фейерверками.

СМИ называли вероятного подозреваемого, устроившего взрыв электрического автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы Trump International Hotel в Лас-Вегасе - 37-летний ветеран армии Мэтью Ливелсбергер. По данным американских медиа, Ливелсбергер погиб при взрыве, семь человек получили из-за него ранения.

Сообщалось, что Ливелсбергер служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военнослужащих.

Также мы писали, что в прошлом году в Германии единственный в Европе завод электрокаров Tesla атаковали левые радикалы. Они требовали остановить расширение предприятия.

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