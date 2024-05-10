В Германи под Берлином активисты штурмуют производство Илона Маска – единственный в Европе завод электрокаров Tesla.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Как пишет газета, ведущую инициативу в марше на завод миллиардера взяли левые радикалы. У них замечен красный флаг, они несут плакаты и скандируют лозунг "Разрушим капитализм, создадим будущее!"

Протестное шествие пытается остановить полиция.

Со вчерашнего дня у завода собралось около 1200 активистов со всей Европы. Они разбили палатки под флагами Палестины и немецкого террористического движения RAF ("Фракция Красной армии"), требуя остановить расширение завода.

Ранее Илон Маск ответил на диверсию против Tesla в Германии, назвав ее организаторов "самыми глупыми экотеррористами в мире".

Напомним, левые экстремисты обесточили единственный завод Tesla в Европе.

Ответственность за поджог опоры питающей ЛЭП взяла на себя левая экстремистская группировка Vulkan, заявив, что таким образом она "саботировала" американскую компанию Илона Маска.

В 2021 году Vulkan уже подозревали в поджоге источника питания на строительной площадке Tesla. Тогда она обвинила компанию в том, что она не является ни "зелёной", ни экологической, ни социальной.