В Украине наблюдается "удивительный бум" на автомобили Tesla. Рост в сравнении с довоенным уровнем - примерно в десять раз.

Об этом пишет французская газета Le Figaro.

По итогам 2021 года в стране был зарегистрирован всего 8 541 владелец электрокара. По состоянию на 1 января 2023 года их было уже 46 830. А в конце ноября, по данным профессиональных ассоциаций, число регистраций почти удвоилось и достигло 83 116.

Заявляется, что этот рост достигнут за счет рынка подержанных авто.

Отметим, что и на нем цены на Tesla немалые - 25-30 тысяч долларов, что весьма недешево, учитывая, что за такие деньги можно купить новый автомобиль на бензиновом двигателе.

Нардеп Юлия Клименко объясняет изданию, что многие пересели на Tesla после того, как в Украине начались перебои с топливом.

Однако, как видим по статистике, за 2023-й год, когда таких проблем уже не было, число владельцев Tesla продолжало расти.

Напомним, недавно китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla Илона Маска на мировом рынке электроавтомобилей.

Как мы писали, в прошлом году Минэкономики Украины утвердило список автомобилей, с которых нужно было заплатить налог на роскошь. В документе речь шла о таких марках машин как Mercedes, Porsche, BMW, Land Rover, Lexus, Tesla и других элитных авто.