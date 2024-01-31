Суд американского штата Делавэр аннулировал решение совета директоров компании Tesla, который в 2018 году решил выплатить Илону Маску 55,8 млрд долларов в качестве вознаграждения за работу в руководстве компании.

Об этом сообщает британская новостная служба BBC.

Будучи генеральным директором и крупнейшим акционером производителя электромобилей Tesla, Маск не получает зарплату как таковую. Его доход представляетс собой "вознаграждение", размер которого привязан к основным показателям в работе компании, таким, как цена её акций и прибыльность деятельности.

Вознаграждение Маска через суд оспорил один из миноритарных акционеров Tesla Ричард Торнетта, владеющий всего девятью акциями компании.

Он потребовал отменить выплату Маску, поскольку, по словам, Торнетты, акционеры не получили достаточно информации о том, действительно ли Маск своей работой заслужил такое гигантское поощрение.

Ранее появилось видео, где Илон Маск показал, как его электропикапы Cybertruck обгоняют Porsche 911.

Мы также сообщали, что, по данным Reuters, суд присяжных в Сан-Франциско оправдал Маска по иску инвесторов Tesla.