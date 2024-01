Илон Маск отреагировал на смерть гражданина США Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

О гибели блогера, который критиковал ВСУ и был ранее задержан СБУ, вчера сообщили американские журналисты.

"Это полный беспредел (This is super messed up)", - написал бизнесмен, комментируя публикацию американского бизнесмена Дэвида Сакса в Х.

Сакс заявил, что "администрация Байдена могла бы вернуть Гонсало Лиру телефонным звонком, но и пальцем не пошевелила. Поэтому украинское правительство знало, что может действовать безнаказанно".

Отметим, что Украина смерть Лиры не подтверждала.

Напомним, в мае 2023 года СБУ задержала в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США) по подозрению в "оправдывании российской агрессии в Украине" и "распространении пророссийских тезисов в социальных сетях". Также сообщалось, что в своих роликах на YouTube и в Telegram блогер критиковал НАТО, администрацию Байдена и "режим Зеленского".

Позже блогера освободили под залог, но в июле снова арестовали за попытку покинуть Украину.

Также сообщалось, что судьбой Гонсало Лиры интересовался Илон Маск.