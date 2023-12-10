В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу американца Гонсало Лира, которого арестовали в Украине.

Напомним, Маск призвал Зеленского пояснить за что именно Лира был задержан и находится сейчас в украинской тюрьме.

"В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях. В своих видео он признавал правомерной агрессию России в Украине, отрицал военные преступления России, а также утверждал, что ВСУ обстреливают свою же территорию, а в Украине царит неонацистский режим.

Согласно действующему законодательству такая деятельность является уголовным правонарушением, которое предусмотрено ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). СБУ задокументировала подрывную деятельность фигуранта и сообщила блогеру о подозрении.

В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия. На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, по решению суда, фигуранта задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. В настоящее время этот блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", - заявили "Стране" в пресс-службе СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Одессе суд вынес приговор китайскому блогеру, который снимал работу ПВО.

А также о том, что СБУ сообщила о подозрении блогеру, который по ночам ездил по Киеву и делал "скандальные" стримы.