Американский блогер Гонсало Лира умер в украинском СИЗО.

Об этом сообщил работающий в проекте The Grayzone журналист Кит Кларенберг на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Подтверждено его семьей. Я не соглашался с ним практически во всём. Однако он не должен был умереть в украинской тюрьме", – написал Кларенберг.

Эту информацию также сообщил телеведущий Такер Карлсон, который ранее брал интервью у отца Лиры.

"Гонсало Лира-старший рассказал, что его 55-летний сын умер в украинской тюрьме", - написал Такер Карлсон в Х.

Украина смерти Лиры не подтверждала.

Напомним, в мае 2023 года СБУ задержала в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США) по подозрению в "оправдывании российской агрессии в Украине" и "распространении пророссийских тезисов в социальных сетях". Также сообщалось, что в своих роликах на YouTube и в Telegram блогер критиковал НАТО, администрацию Байдена и "режим Зеленского".

Позже блогера освободили под залог, но в июле снова арестовали за попытку покинуть Украину.

Также сообщалось, что судьбой Гонсало Лиры интересовался Илон Маск.