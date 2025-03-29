Ростовые изображения владельца компании Тesla, выпускающей электромобили, Илона Маска с вытянутой правой рукой установили вдоль парковочных мест зарядной станции в столице Британии.

Соответствующее видео, снятое на регистратор проезжающего автомобиля, распространилось в Телеграм.

Напомним, американский миллиардер, ставший близким соратником лидера республиканской партии Дональда Трампа, публично вскинул руку в жесте, напоминающем нацистское приветсвие, после того, как Трамп прошёл инагурацию после победы на президентских выборах в США.

Ранее поступок Илона Маска раскритиковал глава Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, такое поведение является неприемлемым и оскорбительным, учитывая исторический контекст Второй мировой войны.

"Американцы и этот Маск обнаглели. Ты ведь знаешь, что этот жест стал нацистским, даже если он и пошёл из Америки. Ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь. Очумели и одурели", – заявил Лукашенко в беседе с журналистами.

Напомним, Маск прокомментировал свой жест, который воодушевил неонацистов.

"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приёмы. Атака "каждый – Гитлер" так надоела", – написал миллиардер в Х.