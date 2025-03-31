Глава Департамента эффективности правительства США миллиардер Илон Маск поддержал главу ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую судебным приговором лишили возможности участвовать в выборах президента Франции.

Соответствующая публикация появилась на странице чиновника в соцсети Х.

"Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире", – написал Маск.

Ранее Илон Маск обвинил миллиардера Джорджа Сорроса в том, что власти Румынии не допустили к выборам ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску.

В целом у президента США Дональда Трампа резко раскритиковали Румынию и ЕС за отстранение Джорджеску, который требовал прекратить войну в Украине и снять санкции с РФ.

Напомним, также Маск назвал марионеткой Сороса главу МИД Польши Радослава Сикорского.

Так владелец Tesla и Space X прокомментировал публикацию о том, что Сикорский женат на американском историке, журналистке и лауреате Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, которая работала в изданиях Economist и Spectator, была членом редакционной коллегии Washington Post, а также он дружит с сыном известного инвестора и филантропа Александром Соросом.