"Стандартная тактика радикалов". Илон Маск поддержал Марин Ле Пен после её отстранения от выборов во Франции
Глава Департамента эффективности правительства США миллиардер Илон Маск поддержал главу ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую судебным приговором лишили возможности участвовать в выборах президента Франции.
Соответствующая публикация появилась на странице чиновника в соцсети Х.
"Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире", – написал Маск.
Ранее Илон Маск обвинил миллиардера Джорджа Сорроса в том, что власти Румынии не допустили к выборам ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску.
В целом у президента США Дональда Трампа резко раскритиковали Румынию и ЕС за отстранение Джорджеску, который требовал прекратить войну в Украине и снять санкции с РФ.
Напомним, также Маск назвал марионеткой Сороса главу МИД Польши Радослава Сикорского.
Так владелец Tesla и Space X прокомментировал публикацию о том, что Сикорский женат на американском историке, журналистке и лауреате Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, которая работала в изданиях Economist и Spectator, была членом редакционной коллегии Washington Post, а также он дружит с сыном известного инвестора и филантропа Александром Соросом.