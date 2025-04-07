Соединенные Штаты введут дополнительные 50%-е тарифы на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт, которые ввел в ответ на недавние пошлины Вашингтона.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

"Если Китай до завтра, 8 апреля 2025 года, не отменяет увеличения на 34% над уже продолжающимися торговыми злоупотреблениями, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля. Кроме того, все переговоры с Китаем по поводу запрашиваемых ими встреч с нами будут прекращены!" – написал президент США.

Напомним, сегодня Трамп осудил Китай за введенные ответные тарифы и напомнил, что призывал этого не делать, обещая продолжить повышать ставки.

Между тем из-за развязанной Белым домом торговой войны и введения пошлин по всей планете продолжается экономический спад. Он проявляется в обрушении цен на энергоносители и криптовалюты, а также в снижении биржевых индексов.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают введенные в США пошлины на товары.