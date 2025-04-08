Власти около 70 стран предложили президенту США Дональду Трампу начать переговоры о смягчении пошлин.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант в интервью Fox Business.

"50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации президента США с предложением о переговорах. Так что апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными", - сказал он.

При этом накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет первые ответные тарифы в отношении США 15 апреля, а следующие - 15 мая, если прогресса на переговорах не будет. В частности, ЕС предложил Трампу установить взаимные нулевые пошлины на промышленные товары.

"Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - сказала глава ЕК.

Однако президент США отверг это предложение, объяснив журналистам, что его "недостаточно". Он призвал страны ЕС импортировать больше энергии из США - в объеме, эквивалентном текущему дефициту торгового баланса США с ЕС.

Ранее агентство Reuters написало о том, что Европа готовит контрмеры в отношении США на середину апреля.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Евросоюз должен ответить на введенные Трампом пошлины, нацелившись на американские технологии и услуги. В частности, в Париже призвали ЕС применить налог на цифровые услуги к американским компаниям уже к концу апреля.