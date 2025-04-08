В Соединенных Штатах жители массово скупают продукцию от Apple, опасаясь повышения на нее цен из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, магазины Apple по всей стране на прошлых выходных были заполнены покупателями, "которые в панике скупали телефоны".

"Практически каждый покупатель спрашивал меня, вырастут ли цены в ближайшее время", – рассказал агентству сотрудник одного из магазинов. По его словам, в его торговой точке наблюдался настоящий панический спрос на телефоны.

Хотя в магазинах Apple не наблюдались очереди, как в дни начала продаж новых моделей, атмосфера напоминала напряженный предпраздничный сезон, поделились впечатлениями с журналистами Bloomberg сотрудники. В итоге в американских розничных магазинах Apple продажи в минувшие выходные оказались выше, чем в среднем в течение последних лет.

Один из персонала магазина техники признался, что не удивится, если ажиотаж продолжится в ближайшие дни. Другой работник Apple Store рассказал, что весна обычно считается мертвым сезоном с точки зрения продаж iPhone, особенно по сравнению с осенью, когда выходят новые модели смартфонов. Но из-за угрозы роста цен многие пользователи решили не дожидаться осени и обновить iPhone сейчас.

Как известно, большую часть iPhone производят в Китае, против которого нацелены пошлины в размере 54%.

Несмотря на краткосрочную выгоду от пошлин, акции Apple резко упали после их введения.

Ранее экономисты говорили, что в Украине iPhone не подорожают, потому что их завозят напрямую из Китая, где они собираются.

Напомним, финансовый корреспондент Axios Феликс Салмон заявлял, что пошлины Трампа могут привести к третьей за 20 лет глобальной рецессии.

Также мы писали о том, что после введения США пошлин стали валиться биржевые индексы, дешеветь нефть и криптовалюты.