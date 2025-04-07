В Белом доме заявили, что тарифы на китайские товары могут достичь 104%.

Об этом сообщил журналист AFP в Белом доме Дэнни Кемп на своей странице в соцсети X.

"Белый дом подтвердил, что тарифы Трампа на китайские товары достигнут 104% после угрозы поднять ставки", - говорится в сообщении.

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные 50%-е тарифы на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт, которые ввел в ответ на недавние пошлины Вашингтона.

Ранее Трамп осудил Китай за введенные ответные тарифы и напомнил, что призывал этого не делать, обещая продолжить повышать ставки.

Между тем из-за развязанной Белым домом торговой войны и введения пошлин по всей планете продолжается экономический спад. Он проявляется в обрушении цен на энергоносители и криптовалюты, а также в снижении биржевых индексов.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают введенные в США пошлины на товары.

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