США обладают "оружием, о котором никто не знает". Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.

"У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", - сказал Трамп, не раскрыв деталей.

Так он ответил на вопрос об опасениях эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. По словам президента США, он не беспокоится и не ожидает эскалации

"Президент Си - один из самых умных людей в мире, и я не думаю, что он позволит этому случиться", - добавил Трамп.

Напомним, Трамп ввел 90-дневную паузу в действии повышенных пошлин для тех стран, которые не ответили на действия США повышением сбора с импорта американских товаров. В этот период пошлины будут снижены на 10%.

Ранее президент США рассказал, как многие страны, за исключением Китая, упрашивают США снизить пошлины.

При этом Штаты повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Китай в ответ повысил свои пошлины в отношении США. Общий их размер теперь составляет 84%.