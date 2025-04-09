Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth.

"Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, который вступает в силу немедленно", - написал Трамп.

В то же время американский президент сообщил, что вводит 90-дневную паузу по повышенным пошлинам для тех стран, которые не ответили на действия США повышением тарифов на американские товары. В этот период пошлины будут снижены на 10%.

"Исходя из того факта, что более 75 стран призвали представителей Соединенных Штатов к переговорам по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и неденежных тарифов, я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%. Это вступает в силу немедленно", - заявил Трамп.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессант, 90-дневная пауза для пошлин объявлена, поскольку Трамп хочет принять участие в переговорах по взаимным тарифам.

По словам главы Минфина, пауза дает время для переговоров.

Между тем курс биткоина и фондовые индексы пошли в рост после заявления Трампа о паузе на 90 дней в введении тарифов после других стран.

Также в рост пошли и цены на нефть, о чем свидетельствует соответствующая инфографика.

Напомним, сегодня Китай повысил пошлины на товары из США до 84%.

Ранее Трамп рассказал, как многие страны, за исключением Китая, упрашивают его снизить пошлины.