Граждание Соединённых Штатов запасаются товарами первой необходимости с началом действия пошлин на продукцию остальных стран, введённых президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает британская электронная газета Independent.

По информации издания, американцы покупают товары в двойном количестве, расширяя предпочтения на более дешевые бренды и продукты питания с длительным сроком годности.

"Люди боятся пустых полок магазинов, которые возникли во время пандемии, когда сбои в цепочках поставок привели к дефициту продуктов и инфляции", – говориться в статье.

Тем временем американское информационное агенство Bloomberg пишет, что торговая площадка Amazon отменила заказы на множество товаров, произведённых в Китае и других азиатских странах.

По словам источников Bloomberg, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких поставщиков Amazon были аннулированы после объявленного президентом США Дональдом Трампом 2 апреля решения о введении пошлин на импорт из более 180 стран и территорий, включая Китай, Вьетнам и Таиланд.

Ранее Штаты повысили пошлины на китайский импорт до 104%, что повлекло падение стоимости акций американских компаний.

Также в Bloomberg писали, что американцы массово скупают iPhone, опасаясь повышения их стоимости из-за пошлин Трампа.