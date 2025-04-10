Решение президента США Дональда Трампа приостановить действие введенных им же пошлин было принято после того, как Япония начала массово распродавать американские гособлигации, что привело к обвалу на рынке.

Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на гендиректора крупного финансового учреждения.

"Сначала думали, что это распродает Китай. Но это была дружественная нам страна - Япония, продававшая облигации в огромных количествах и поднявшая тем самым процентные ставки до опасного уровня. Мне сказали, что подобная нестабильность явно произвела впечатление на Бессанта (министра финансов США Скотта Бессанта - Ред.)", - цитирует издание свой источник.

Распродажа гособлигаций Японией привела к обвалу на рынке американского госдолга во вторник вечером. Началась паника, когда резко взлетела доходность по процентным ставкам гособлигаций.

"Чем выше процентные ставки - тем больше стоимость обслуживания госдолга, тем сложнее финансировать социальное обеспечение и прочее. После приостановки пошлин рынок облигаций начал успокаиваться", - пишет газета.

Напомним, сам Трамп объяснил свое решение о приостановке просьбой 75 стран обсудить введенные пошлины и торговые барьеры.

Последствия приостановки Трампом торговой войны мы анализировали в отдельном материале.