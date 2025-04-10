СМИ узнали, почему Трамп приостановил действие пошлин
Решение президента США Дональда Трампа приостановить действие введенных им же пошлин было принято после того, как Япония начала массово распродавать американские гособлигации, что привело к обвалу на рынке.
Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на гендиректора крупного финансового учреждения.
"Сначала думали, что это распродает Китай. Но это была дружественная нам страна - Япония, продававшая облигации в огромных количествах и поднявшая тем самым процентные ставки до опасного уровня. Мне сказали, что подобная нестабильность явно произвела впечатление на Бессанта (министра финансов США Скотта Бессанта - Ред.)", - цитирует издание свой источник.
Распродажа гособлигаций Японией привела к обвалу на рынке американского госдолга во вторник вечером. Началась паника, когда резко взлетела доходность по процентным ставкам гособлигаций.
"Чем выше процентные ставки - тем больше стоимость обслуживания госдолга, тем сложнее финансировать социальное обеспечение и прочее. После приостановки пошлин рынок облигаций начал успокаиваться", - пишет газета.
Напомним, сам Трамп объяснил свое решение о приостановке просьбой 75 стран обсудить введенные пошлины и торговые барьеры.
Последствия приостановки Трампом торговой войны мы анализировали в отдельном материале.