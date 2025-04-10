Состояние богатейших людей мира суммарно увеличилось на рекордные 304 млрд долларов после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин против стран, которые не ввели ответные меры.

Об этом свидетельствует "индекс миллиардеров" Bloomberg.

Больше всех на росте стоимости акций заработал бизнесмен из команды Трампа миллиардер Илон Маск - 36 млрд долл. При этом акции Tesla подорожали на 23%.

В свою очередь глава Meta миллиадер Марк Цукерберг заработал 26 млрд долл, а глава компании Nvidia Дженсен Хуанг - 15,5 млрд долл.

В процентном соотношении лидером по приросту состояния стал гендиректор компании по продажам подержанных автомобилей Carvana Эрнест Гарсия III - его капитал увеличился на 25% (1,4 млрд долл.).

Сам Трамп похвастался в Овальном кабинете, что его друзья также хорошо заработали.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что вводит 90-дневную паузу в действии повышенных пошлин для тех стран, которые не ответили на действия США повышением сбора с импорта американских товаров. В этот период пошлины будут снижены на 10%.

СМИ начали писать, что Трамп "признал, хотя и неохотно, суровые реалии экономики".