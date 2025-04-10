Китайский юань упал до минимума за последние 17 лет из-за торговой войны с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters.

Курс юаня на внутреннем рынке завершил внутреннюю торговую сессию на уровне 7,3498 за доллар, что стало самым низким показателем закрытия с декабря 2007 года.

Ночью оффшорный юань достиг рекордного минимума 7,4288, однако частично восстановил позиции в азиатскую сессию - до 7,3769.

"Снижение происходит на фоне обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. В среду вступили в силу "взаимные" тарифы президента США Дональда Трампа для десятков стран, включая огромные пошлины в размере 104% на китайские товары", - пишет Reuters.

Несмотря на тарифное давление, центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупные государственные банки сократить закупки долларов США, сообщили изданию источники, непосредственно знакомые с ситуацией.

Напомним, Штаты повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Китай в ответ повысил свои пошлины в отношении США. Общий их размер теперь составляет 84%.

После чего Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%.