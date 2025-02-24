Кирилл Шевченко, занимавший должность председателя Национального банка Украины с 16 июля 2020 по 4 октября 2022 года, жестко раскритиковал текущую валютную политику регулятора. Он упомянул рекордные продажи доллара из золотовалютных резервов страны, которые, по его оценке, помогают конвертировать средства теневого сектора.

Пост об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко проиллюстрировал валютные продажи Национального банка в динамике, отмечая, что прошлогодний рекорд интервенций НБУ превысил объем в начале большой войны:

2014 год — $12,6 млрд;

2015 год — $3,6 млрд;

2016 год — $2,2 млрд;

2022 год — $22,9 млрд;

2023 год — $28,83 млрд;

2024 год — $34,57 млрд.

"В целом за 2022-2024 годы НБУ потратил интервенциями $86,3 млрд, причем динамика ухудшается: в 2022 году, в шоковом году начала полномасштабной войны, сжигание резервов было наименьшим за три года. Это в 7 раз больше, чем в кризисный период 2014-2015 годов. В 2025 году тенденция продолжается. Нетто-интервенции в январе 2025 составили $3,75 млрд. При этом на розничный рынок ушло $1,48 млрд, в том числе на наличный — $1,29 млрд", — подчеркнул Шевченко.

Одновременно он уточнил, что в 2024 году на наличном рынке было выкуплено в 2,5 раза больше инвалюты, чем в 2023-м, и привел данные о чистом сальдо валютных покупок в рознице (разнице между покупками и продажами валюты):

2022 год — $880 млн;

2023 год — $4,79 млрд;

2024 год — $12,2 млрд.

В то же время Шевченко считает, что большую часть долларов, продаваемых из золотовалютных резервов НБУ, скупают не простые люди, а теневой сектор экономики.

"Львиную часть этих средств покупает не население Украины, которое стремительно беднеет во время войны. Денежные средства на покупку валюты поступают из теневого сектора. Это означает, что валютные интервенции НБУ косвенно финансируют теневую экономику, используя для этого международную помощь", — написал Шевченко.

Также он назвал текущую валютную политику Нацбанка неэффективной: "Система поддержки курса через интервенции неэффективна и не имеет долгосрочной устойчивости, поскольку НБУ использует валютные резервы для поддержки административного курса без рыночных предпосылок. Украина зависит от внешних заимствований, отток резервов происходит без их эквивалентного пополнения, и это создает угрозу макроэкономической нестабильности".

Шевченко считает, что Нацбанку необходимо немедленно сделать четыре шага, чтобы "не довести ситуацию до катастрофы":

Перейти к полностью плавающему курсу (сейчас НБУ внедряют политику гибкого управляемого курса). Ограничить валютные интервенции, то есть меньше продавать долларов из своих резервов. Принять эффективные меры по выводу экономики из тени. Сформировать прозрачную курсовую политику.

Напомним, Шевченко живет в Вене. В первый год войны НАБУ объявило ему подозрение в организации преступной схемы присвоения средств государственного "Укргазбанка".

Год назад Австрия отказалась экстрадировать его в Украину.