Австрия отказалась экстрадировать в Украину экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко, подозреваемого в выводе 206 млн грн в бытность управления Укргазбанком.

Как сообщает австрийское издание Der Standard, причиной названо военное положение в Украине.

"Преступления, которые инкриминируют Шевченко в Украине, тоже наказываются в Австрии. Сейчас экономически-коррупционная прокуратура (WKStA) проводит расследование относительно злоупотребления доверием в отношении украинца и других подозреваемых. В то же время его заявление о предоставлении убежища остается в Федеральном ведомстве иммиграции и убежища (BFA)", — пишет издание.

Кирилл Шевченко покинул Украину в сентябре 2022 года, за месяц до своего официального ухода. Недолго спустя он подал запрос на предоставление убежища в Австрии, где находится до настоящего времени. Несмотря на запрос Украины о выдаче бывшего чиновника, австрийские суды отклонили его, объясняя это невозможностью передачи Шевченко в связи с военным положением в Украине.

Ранее сообщалось, что проживающий в Вене экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, которому НАБУ объявила подозрение в организации "преступной схемы" присвоения средств государственного "Укргазбанка", подал прошение властям Австрии о получении убежища.