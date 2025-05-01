В США считают, что сделкой о недрах Трамп сдал флеш-рояль в руки Зеленскому
Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал подписание сделки о минералах между Вашингтоном и Киевом.
Комментарий он дал в эфире телеканала Fox Business.
"Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Теперь Трамп раздал ему флеш-рояль (лучшая из возможных покерных комбинаций - Ред.). Мы можем взять эти карты и показать российскому руководству", – заявил глава Минфина США.
Ранее Белый дом обнародовал заявление о подписании соглашения о недрах между Украиной и США.
Мы рассказывали, что написано в соглашении о недрах.