Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал подписание сделки о минералах между Вашингтоном и Киевом.

Комментарий он дал в эфире телеканала Fox Business.

"Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Теперь Трамп раздал ему флеш-рояль (лучшая из возможных покерных комбинаций - Ред.). Мы можем взять эти карты и показать российскому руководству", – заявил глава Минфина США.

Ранее Белый дом обнародовал заявление о подписании соглашения о недрах между Украиной и США.

Мы рассказывали, что написано в соглашении о недрах.