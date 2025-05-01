Соединенные Штаты хотят, чтобы за счет сделки по недрам Украина оплатила уже оказанную ей американскую помощь, заявили в Белом доме.

Штаты намерены перейти к реализации сделки "так быстро, как это возможно", сказал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Цель соглашения - возместить расходы США. Это ключевой момент. Возмещение тех сотен миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики потратили на субсидирование войны в Украине. Это форма возврата средств Соединённым Штатам. И это один из самых важных моментов, которые стоит понять", - сказал Стивен Миллер.

Напомним, украинское правительство заявляет, что в подписанном варианте сделки по недрам нет пункта о возмещении американцами уже оказанной Украине помощи. В тексте лишь написано, что США могут включать новую помощь (если она будет) как свой взнос в фонд.

Однако, опубликованный текст подписанного вчера соглашения содержит крайне мало конкретики и там вообще нет никаких обязательств для американцев вносить хоть какие-то взносы в создаваемый инвестиционный фонд. При этом Украина обязана вносить туда половину доходов от лицензий.

Порядок управления этим Фондом и распоряжения его средствами должен был прописан в отдельном договоре, который ещё не подписан и что там будет общественности неизвестно.

Теоретически, там может быть прописано, что американцы вправе забирать себе поступающие в Фонд средства. Также, судя по тексту соглашения, американские компании получат определенные привилегии в новых инфраструктурных проектах и в разработке полезных ископаемых. Это также может стать источником возврата уже потраченных на Украину средств.

Ранее Трамп потребовал от Зеленского немедленно подписать сделку по недрам Украины.

Мы также сообщали, что Украина и США подписали меморандум о сделке по недрам.