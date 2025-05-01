Подписанное Украиной с США соглашение о минеральных ресурсах не будет играть большой роли в случае, если война в стране не завершится.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По версии издания, желание президента Украины Владимира Зеленского вписать в соглашение гарантии безопасности были отвернуты США еще на раннем этапе переговоров. Однако сторонники Киева продолжают надеяться, что этот документ способен заставить президента США Дональда Трампа рассматривать Украину "как нечто большее, чем денежную яму и препятствие на пути к улучшению отношений с Владимиром Путиным".

"В Вашингтоне несколько союзников Украины вздохнули с облегчением, назвав сделку заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями и признаком того, что Киев может конструктивно работать с Трампом", - говорится в статье.

При этом бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что сделка - это "хороший знак для переговоров о прекращении огня", а другой бывший американский чиновник отметил, что соглашение даст Трампу "экономическую заинтересованность в выживании и стабильности страны".

Хотя "некоторые в Украине и за ее пределами увидели в этой сделке не более чем попытку США воспользоваться зависимостью Украины от американского оружия и финансовой поддержки, чтобы получить контроль над ценными природными ресурсами, не предлагая взамен надежных гарантий".

Ранее мы писали о том, что ни в одном комментарии насчет сделки от представителей Украины или США не упоминается наличие в соглашении гарантий безопасности Украины.

Подробнее подписанную сделку мы анализировали в отдельном материале.