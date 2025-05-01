Сделка о недрах с США будет иметь приоритет над законами Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Существенные правовые ограничения и доминирование условий США. Приоритетность Соглашения над украинским законодательством ограничивает право Украины самостоятельно регулировать свою законодательную среду в сфере инвестиций и природных ресурсов", - пишет депутат.

Между тем Кабинет министров Украины опубликовал текст сделки о недрах, подписанной с США.

Ранее документ уже обнародовал Железняк.

Народный депутат Сергей Нагорняк прогнозирует, что Верховная Рада ратифицирует договор в течение недели.

Напомним, что в соглашении о недрах между Вашингтоном и Киевом не упоминается наличие гарантий безопасности Украины.

Однако государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения с Украиной о недрах "важным шагом к прекращению войны".

Подробнее о содержании сделки мы писали в отдельном материале.

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