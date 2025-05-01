Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения с Украиной о недрах "важным шагом к прекращению войны".

Об этом глава американской дипломатии написал на своей странице в социальной сети Х.

"Благодаря лидерству президента Трампа США и Украина подписали соглашение об Инвестиционном фонде реконструкции - важную веху на пути к нашему общему процветанию и важный шаг к прекращению этой войны", - заявил Рубио.

Подробнее текст подписанной сделки мы разбирали в отдельном материале.

Также мы писали о том, что ни в одном комментарии по сделке о недрах ни от Украины, ни от США не упоминается наличие в соглашении гарантий безопасности Украины.

Война в Украине идет 1163-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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