Белый дом обнародовал заявление о подписании соглашения о недрах между Украиной и США. Оно содержит некоторые подробности о сделке, о которых представители украинского правительства не упоминали публично.

Детали появились на сайте американской администрации.

Так, в сообщении говорится, что по соглашению американским компаниям предоставляется "право первой ночи" на приобретение полезных ископаемых.

"Проекты по природным ресурсам будут включать полезные ископаемые, углеводороды и связанное с ними развитие инфраструктуры. Если США решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо назначить покупателя по нашему выбору", - заявляет Белый дом.

Он также подтверждает, что создаваемый фонд будет получать 50% роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей от разработки природных ресурсов в Украине.

Также из текста ясно, что США будут получать прибыль от инвестиций в эти ресурсы.

"Эти деньги (переданные Украиной в фонд - Ред.) будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную прибыль как для американского, так и для украинского народов", - говорится в заявлении.

О том, что США также будут вкладываться в фонд, в сообщении Белого дома не упоминается.

Кроме того, Белый дом указал, что "партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут вместе принимать решения об инвестициях и распределении ресурсов фонда".

Подписанное соглашение "посылает сильный сигнал России: США играют особую роль в игре и желают долгосрочного успеха Украины", заявил Белый дом.

Наконец, в пресс-релиза написано, что "государству, компании или лицу, которые финансировали или снабжали российскую военную машину, не будет разрешено извлекать выгоду из восстановления Украины".

Между тем первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что инвестиционный фонд, предусмотренный соглашением о ресурсах, может заработать через месяц-полтора.

"Наша задача сделать это (запустить фонд – Ред.) как можно скорее. Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте – Ред.) мы имеем задачу запустить фонд", – сказала Свириденко.

Как сообщали СМИ, в рамках соглашения о недрах Украина и США на самом деле подписали три документа.

Ранее мы рассказывали, что написано в соглашении о недрах.