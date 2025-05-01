Украина и США подписали сразу три документа в рамках соглашения о недрах, а не один, как сообщалось официально.

Об этом говорится в статье Politico.

В материале сообщается, что накануне подписания возникли сложности, потому что Украина отказалась подписывать основной экономический пакт и два дополнительных технических соглашения, но позже это все-таки произошло.

"Представитель США подтвердил, что стороны подписали все три соглашения после того, как Украина в последний момент запросила некоторые изменения, а Министерство финансов США заняло жёсткую позицию", - говорится в статье.

Ранее украинские власти заявляли, что был подписан рамочный общий документ, а подробности о работе создаваемого в рамках соглашения совместного фонда должны содержаться в договоре об ограниченном партнерстве, который еще обсуждается. Но если верить информации Politico, уже подписаны все документы. Однако общественности представлен пока только один - самый неконкретный из всех.

Напомним, соглашение должен ратифицировать украинский парламент.

Ранее мы подробно анализировали сделку в отдельном материале.