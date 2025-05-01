Соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах Украины уже подписано и будет направлено на ратификацию в Верховную Раду.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Мы заинтересованы в том, чтобы с соглашением не было никаких задержек", – заявил он.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас у нас есть первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", – добавил Зеленский.

Известно, что Соединенные Штаты хотят, чтобы за счет сделки по недрам Украина оплатила уже оказанную ей американскую помощь, заявили в Белом доме.

Штаты намерены перейти к реализации сделки "так быстро, как это возможно", сказал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Что написано в соглашении, которое должна ратифицировать Рада, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее в Раде заявили, что сделка о недрах с США будет приоритетнее законов Украины.