Парламент Украины ратифицирует соглашение с США о минералах в течение недели.

Об этом сообщает на своем сайте британский телеканал Sky News со ссылкой на некоего американского чиновника.

Чиновник добавил, что все три документа в соглашении были подписаны в среду, а также рассказал, что 50% роялти будут поступать от новых проектов, связанных с природными ресурсами в Украине, а не только от редкоземельных металлов.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах, в сети опубликовали его полный текст. Согласно ему, ресурсы останутся в собственности Украины, будет создан совместный фонд, и ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса в управлении им.

Мы подробно разбирали условия соглашения в отдельном материале. Первой, что бросается в глаза по поводу документа, - он не содержит никакой конкретики по принципиальным аспектам деятельности создаваемого фонда. Также Украина не получает никаких гарантий безопасности за допуск иностранцев к своим ресурсам.