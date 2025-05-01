Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским на 15-минутной встрече в Риме.

Об этом республиканец сообщил в интервью телеканалу News Nation.

По его словам, он настаивал на заключении сделки с РФ.

"Я говорил ему, что это было бы очень хорошо, если бы нам удалось заключить сделку с Россией. Потому что Россия - страна гораздо больше и сильнее. Россия уверенно движется вперёд, это большая и мощная страна. Хотя, кстати, далеко не такая сильная, как Соединённые Штаты, потому что в свой первый срок я восстановил нашу армию", - рассказал Трамп.

Также он ответил на просьбу корреспондента Терри Морана прокомментировать "впечатляющую" фотографию, которая "облетела весь мир", на которой оба президента в базилике Святого Петра "разговаривают о мире".

"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что огромное количество людей погибают. Много его людей погибают", - заявил президент США.

Ранее западная пресса сообщала, что Трамп продвигал Зеленскому свой план по признанию Крыма российским. Президент Украины в свою очередь заверял в своей готовности к безусловному прекращению огня.

Напомним, западные СМИ после встречи украинского и американского президентов в Ватикане активизировали критику мирного плана США, призывая Киев не поддерживать его.