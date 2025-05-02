В пятницу, 2 мая, в Украине идет 1164-й день войны с Россией.

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08:56 Российские военные паблики заявляют о начале штурма Покровска.

Они утверждают, что РФ захватила село Зверево и этой ночью атаковала южную окраину райцентра - микрорайоны Парковый и Лазурный. Утверждается, что там удалось закрепиться.

Украина этого не подтверждала - как и потери Зверево, по карте Deep State оно расположено под контролем ВСУ.

Генштаб в утренней сводке сообщил о российских атаках в районе Зверево.

В то же время украинские военные вчера с вечера писали об ухудшении ситуации под Покровском.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов заявил, что "на Покровском направлении откровенно тяжело", россияне усиливаются резервами.

"Если мы будем дальше собирать дроны на коленках и полагаться исключительно на профессионализм людей, то рано или поздно зайдем в глухой угол", - пишет он.

Боец ВСУ с позывным "Мучной" полагает, что "враг наращивает темп наступления и всерьёз готовится дойти до города". Он также сообщал об усиленных атаках в районе Зверево, но не подтверждал российского там продвижения.

08:33 Украинцы и россияне должны сами договориться между собой о завершении войны, заявил вице-президент США Вэнс.

"Думаю, украинцы, да, конечно, они злятся из-за вторжения, но стоит ли продолжать терять тысячи и тысячи солдат ради нескольких миль туда или сюда? Я надеюсь, что обе стороны одумаются", - заявил Вэнс в интервью Fox News.

Он сказал, что "оптимистично настроен" после подписания сделки по недрам. "Но сказать, что я уверен (в скором окончании войны - Ред.) трудно, потому что окончательное решение должны принять россияне и украинцы", - добавил вице-президент.

"Мы добились, чтобы они представили предложения по миру, подписали соглашение по полезным ископаемым. Думаю, мы пришли к моменту, когда они должны сказать: "Мы прекращаем сражаться. Мы прекращаем терять тысячи и тысячи молодых жизней. Мы с этим покончили". Но только Россия и Украина могут принять это решение. Даже президент Трамп не может сделать это за них", - сказал Вэнс.

08:07 Вчера вечером россияне нанесли массированный удар БПЛА по Запорожью. 1 человек погиб, еще 7 ранены, сообщает ГСЧС.

Повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.

По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию и локализовали пожар. Предварительно 1 человек находится под завалами. Число пострадавших уточняется.

07:53 Вчерашняя атака по Запорожью имела целью электровозоремонтный завод ЗЭРЗ. Об этом сообщает "Укрзализныця".

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По данным компании, только утром ГСЧС потушила пожар на предприятии. Раненых и погибших среди персонала нет.

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"УЗ" напоминают, что россияне аналогичным образом ранее атаковали железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве. О таком обстреле сообщалось ещё летом 2022 года.

07:43 США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, пришло время для прямых переговоров сторон.

Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", - сказала она.

По словам представителя Госдепа, США все же приложат усилия, чтобы установить мир, но теперь исход войны требует "конкретных идей" со стороны Москвы и Киева.

Напомним, Киев заявил, что готов на переговоры с Москвой "в любом формате", но только после прекращения огня.

Москва заявляет, что готова к прямым переговорам с Киевом "без предварительных условий", но требует для этого отменить указ президента Зеленского о запрете на переговоры с Путиным.