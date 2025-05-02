Анализируем итоги 1164-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает продвижение около трассы Покровск - Константиновка и пытается окружить подразделения ВСУ около развязки, сообщает Deep State.

РФ захватила Тарасовку, пытается заходить в Новооленовку севернее и уже заходила в Новую Полтавку по ту сторону трассы.

Вчера некоторые украинские и российские военные паблики сообщали, что Новооленовка частично уже под контролем РФ, которые, таким образом, организовали прорыв в 5 километров (карта Deep State этого не подтверждает).

Идут атаки на Малиновку, где боевые действия продолжаются, РФ пытается закрепиться и оцепить подразделения ВСУ у развязки.

Также россияне продвинулась около Сухой Балки, что восточнее.

Российские военные паблики заявляют о начале штурма Покровска.

Они утверждают, что РФ захватила село Зверево и этой ночью атаковала южную окраину райцентра - микрорайоны Парковый и Лазурный. Одни российские телеграмм-каналы пишут, что там удалось закрепиться. Другие, что это была разведка боем.

Украина этого не подтверждала - как и потери Зверево, по карте Deep State оно расположено под контролем ВСУ. Генштаб в утренней сводке сообщил о российских атаках в районе Зверево.

В то же время украинские военные вчера с вечера писали об ухудшении ситуации под Покровском.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов заявил, что "на Покровском направлении откровенно тяжело", россияне усиливаются резервами.

"Если мы дальше собирать дроны "на коленках" и положиться исключительно на профессионализм людей, то рано или поздно зайдем в тупик", - пишет он.

Боец ВСУ с позывным "Мучной" полагает, что "враг наращивает темп наступления и всерьёз готовится дойти до города". Он также сообщал об усиленных атаках в районе Зверево, но не подтверждал российского там продвижения.

К обстрелам. "Шахеды" вчера массированно атаковали Запорожье. Там поразили завод по ремонту электровозов. Также постадали здания. Более 30 человек получили ранения.

Ночью под массированной атакой с воздуха и моря впервые за долгое время был Крым. Российское минобороны заявило о налете более чем 80 дронов и десятка безэкипажных катеров. Есть видео пожара.

Российские паблики пишут, что в ходе этой атаки украинские морские дроны ударили ПТУРами по газодобывающим вышкам в районах месторождений Шмидта и Голицынское.

При этом, по их мнению, не все катера были уничтожены, некоторые могли "зависнуть" в автономном режиме, чтобы позже снова нанести удар. Всего, по их данным, из Вилково в сторону Змеиного вышла группа более 30 морских дронов, но только насколько атаковали Крым.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтверждает удары по вышкам. Он также говорит, что с некоторых безэкипажных катеров были запущены беспилотные дроны, которые атаковали Крым. Взрывы были, по его данным, в частности, в районах военных аэродромов.

Подводные камни сделки по недрам

Сегодня в Раде выступил премьер Денис Шмыгаль, который ответил на вопросы депутатов по ресурсной сделке, которую подписала Украина.

Он рассказал, что американо-украинский фонд, куда будут поступать доходы от украинских недр, будет зарегистрирован в США. По словам премьера, это "предварительная договоренность". При этом счет фонда будет открыт в Украине и наполняться он будет в гривне.

Ранее из опубликованного властями Украины рамочного документа такой информации не следовало. То есть, юрисдикция фонда, куда будут поступать доходы от укранских недр, будет указана в дополнительных соглашениях, которые, по версии Кабмина, еще предстоит подписать.

Но это по версии Кабмина. Украинские депутаты, а также западные СМИ уверены, что эти соглашения уже утверждены Украиной.

"По моей информации, второе соглашение по существу и форме тоже обе стороны согласовали. Но пока правительство его депутатам не представило. И потому выходит, без него депутаты будут голосовать за ратификацию того, что не видели. Или, точнее, что увидят впоследствии", - пишет нардеп Ярослав Железняк.

По его данным, ратификация рамочного документа, где нет особой конкретики, может пройти на внеочередном заседании Рады 8 мая. Остальные же соглашения ратификации в Раде, как заявил Шмыгаль, не потребуют.

При этом два других соглашения депутатом до ратификации не покажут

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что дополнительные соглашения уже утверждены Украиной. По ее словам, в США были подписаны три документа по минеральному соглашению. При том, что правительство пока обнародовало только одно, самое общее.

При этом она говорит, что в двух "тайных соглашениях" заложены основные условия сделки.

"Правительство Зеленского так и не предоставило депутатам и обществу все подписанные в США соглашения, которых, как оказалось, три, а не одно. Но власть очень спешит с ратификацией тайных документов. При этом хотят ратифицировать в ВР только один рамочный документ, остальные называют имплементационными, хоть именно в этих двух тайных соглашениях спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств", - пишет Геращенко.

Действительно, Шмыгаль сегодня в Раде также заявлял, что соглашение будет бессрочным. И что через десять лет стороны могут извлекать из фонда доходы и поднимать вопрос о приостановке соглашения. Отметим, что такой пункт не указан в опубликованном Украиной варианте договора.

Западные медиа также пишут о том, что Украина подписала уже все три соглашения - включая детализированный документ о том, как будет работать американский фонд, куда потекут доходы от украинских недр.

Financial Times пишет, что когда министр экономики Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон для подписания рамочного соглашения в среду, американские чиновники настояли, чтобы она также подписала два дополнительных документа — полное соглашение о фонде и техническое приложение. Когда Украина попыталась отказаться, Штаты обвинили Киев в попытке сорвать переговоры.

По словам источников, США заявили Украине, что Свириденко должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Украинцы сперва отказались, но затем "сказали, что найдут способ". А позже Кабмин "разрешил Свириденко действовать без одобрения парламента", и вскоре сделка была завершена.

Исходя из этой информации - а также из того, что содержание двух дополнительных договоров украинская власть упорно не раскрывает - можно сделать вывод, что в этих документах содержатся мягко говоря спорные с точки зрения украинской выгоды нормы.

Украинские нардепы в интервью западным СМИ называют соглашения "выбором между плохим и худшим".

Financial Times рассказывает, что изначально Зеленский, когда в сентябре предложил кандидату в президенты Трампу эту идею с минералами, хотел таким образом заинтересовать его в продолжении военной помощи Украине в случае победы.

Трамп отреагировал с "интересом", но украинцы "и представить себе не могли, насколько безжалостно Трамп будет заинтересован в украинских полезных ископаемых и насколько катастрофическими могут стать переговоры для Киева, президента Зеленского и перспектив сдерживания российского вторжения".

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Зеленский должен был сразу "кристально ясно" заявить о связи "с будущими гарантиями [американской] помощи в сфере безопасности" (в опубликованном Киевом договоре ни малейших гарантий такой помощи нет - Ред.).

"Мы не выбирали между хорошим и плохим — мы выбирали между плохим и худшим. То, что мы получили - лучше первоначального предложения", - заявила депутат "Евросолидарности" Инна Совсун.

Тем не менее украинская власть старается держать оптимистичный тон и заявляет, что договор поможет привлечь в Украину инвестиции. А также сделает США заинтересованными в том, чтобы на Украину не было новых нападений, которые могут поставить под удар разработки месторождений.

Впрочем, исторические примеры не подтверждают этого оптимизма.

Можно вспомнить историю о так называемом Иракском фонде развития (Development Fund for Iraq, DFI), созданном американцами и временной иракской администрацией сразу после завершения войны в Ираке 2003 года.

Концепция фонда выглядела очень похоже на то, что сейчас предлагается Украине: различные средства, имевшиеся в распоряжении новых иракских властей (в первую очередь доходы от продажи нефти, а также арестованные за рубежом средства правительства Ирака и лично Саддама Хусейна) передавались в фонд, а оттуда должны были поступать подрядчикам, реализующим те или иные инфраструктурные проекты послевоенного восстановления страны.

Деятельность фонда продолжалась с 2003 по 2010 год, после чего американцы передали контроль над ним иракскому правительству, которое организацию благополучно и ликвидировало.

По оценкам ООН, за это время в распоряжение фонда было передано около 150 миллиардов долларов – очень внушительная сумма для страны, годовой ВВП которой в те годы составлял около 50 миллиардов долларов.

Значительная часть этих средств была потрачена на выплату зарплат госслужащим и работникам бюджетного сектора. Однако немалая часть средств ушла на реализацию инфраструктурных проектов.

Выполнение подавляющего большинства из них было доверено американским компаниям. Например, один из крупнейших подрядчиков, американская Kellogg Brown & Root, получила из DFI около 3,5 миллиарда долларов, Bechtel Corporation заработала в Ираке около 2,5 миллиарда долларов, занимаясь восстановлением систем электро- и водоснабжения, DynCorp International – около полутора миллиардов на обучении и поставках оснащения для иракской полиции, Parsons Corporation – около полумиллиарда долларов на строительстве школ и больниц и так далее.

Сделать на эти деньги можно многое, и планы у фонда и правда были масштабными. Так, планировалось восстановить теплоэлектростанции в Багдаде и Басре, канализацию и водоочистные станции - в Багдаде, Мосуле, Наджафе и Насирии, построить завод по переработке нефти в Бейджи, реконструировать аэропорт Багдада и прочее.

Но на практике всё оказалось далеко не так радужно: многие проекты так и не были сданы либо сданы с задержками и в ограниченном объёме. Например, не удалось достроить электростанцию в Мосуле (её уже позже достраивало правительство Ирака за свой счёт), осталась незаконченной станция очистки воды в Саб-Аль-Бур, остались недостроями здание больницы в Эр-Рутбе и нефтезавод в Бейджи.

Последующий аудит показал массу нарушений, которые были допущены руководством фонда, в особенности так называемой Временной коалиционной администрацией во главе с американцем Полом Бремером.

Так проведённые представителями МВФ и ООН проверки установили, что практически все контракты заключались без конкурса, то есть подряды выдавались по сути в ручном режиме. Нередко имели место случаи значительного завышения цен: скажем, упомянутая выше Kellogg Brown & Root закупала в Кувейте топливо по $1,18 за галлон, а Временной администрации продавала за $2,64. Аудиторы из Ernst & Young обнаружили десятки проектов-призраков (преимущественно школ), которые строились лишь на бумаге, хотя средства для их строительства из фонда выделялись исправно. А Счётная палата США выяснила, что около 18 миллиардов долларов из фонда просто пропали в неизвестном направлении.

Примечательно, что ответственности за нарушения и даже явные хищения средств фонда никто не понёс: американские суды отказывались расследовать данные дела, так как средства DFI не являются деньгами американского правительства, и обращение с ними нельзя расследовать и судить по американским законам.

А глава временной администрации Скотт Бреннет в итоге был награждён президентской медалью Свободы, за "особо достойный вклад в безопасность и национальные интересы США".

В отдельном материале мы разбирали, как аналогичный фонд восстановления работал в оккупированном американцами Ираке. Если вкратце - то американские компании получили огромные заказы, которые финансировались за счет продаж иракской нефти. При этом многие из этих проектов не были выполнены, а многомиллардные выплаты бесследно утекли в США.

Почему "зависли" переговоры по Украине

Вчера ряд американских представителей дали понять, что Украине и России нужно вступить в прямые переговоры.

Вице-президент Вэнс заявил, что украинцы и россияне должны сами договориться между собой о завершении войны.

"Думаю, украинцы, да, конечно, они злятся из-за вторжения, но стоит ли продолжать терять тысячи и тысячи солдат ради нескольких миль туда или сюда? Я надеюсь, что обе стороны одумаются", - заявил Вэнс в интервью Fox News.

Он сказал, что "оптимистично настроен" после подписания сделки по недрам. "Но сказать, что я уверен (в скором окончании войны - Ред.) трудно, потому что окончательное решение должны принять россияне и украинцы", - добавил вице-президент.

"Мы добились, чтобы они представили предложения по миру, подписали соглашение по полезным ископаемым. Думаю, мы пришли к моменту, когда они должны сказать: "Мы прекращаем сражаться. Мы прекращаем терять тысячи и тысячи молодых жизней. Мы с этим покончили". Но только Россия и Украина могут принять это решение. Даже президент Трамп не может сделать это за них", - сказал Вэнс.

Примерно о том же заявили в Госдепартаменте.

По словам представителя ведомства Тэмми Брюс, теперь исход войны требует "конкретных идей" со стороны Москвы и Киева. "Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", - сказала она.

Госсекретарь Рубио также сказал, что без "прорыва" в переговорах США займутся другими вопросами.

"Я думаю, что мы знаем, где сейчас находится Украина, и мы знаем, где сейчас находится Россия. Они ближе, но все еще далеко друг от друга. И должен произойти настоящий прорыв очень скоро, иначе президент (Трамп) должен будет принять решение, сколько еще времени мы должны посвятить этому. Тем более, что в мире есть много и других проблем, на которых нужно сосредоточиться", – заявил Рубио в эфире Fox News.

Напомним, Москва заявляла, что готова к прямым переговорам с Киевом "без предварительных условий", но требует для этого отменить указ Зеленского о запрете на переговоры с Путиным. Киев же заявляет, что готов на переговоры с Москвой "в любом формате", но только после прекращения огня.

Поскольку Москва не согласна на безусловное прекращение огня, а Киев - на отмену запрещающего переговоры указа, то прямой контакт Украины и России состояться сейчас не может. Но этом формальные причины. Фактические же в том, что стороны даже при посредничестве Трампа на данный момент не могут прийти к общему знаменателю по вопросу мира в целом.

Не исключено, что именно поэтому у Трампа начали призывать Украину и РФ к прямым переговорам. Многие расценивают это и как вариант "красивого" выхода США из переговорного процесса (мол, это не мы провалили начатый мирный процесс, а Киев и Москва).

По версии газеты Politico, сейчас переговоры уперлись больше в позицию России, на которую США имеют ограниченное влияние (в отличие от Украины).

В Белом доме нет единого мнения, что делать дальше с РФ. Ресурсная сделка с Украиной "вряд ли смягчит сопротивление Путина" мирному плану Трампа, "и Белый дом пока не знает, как это изменить".

"Больше санкций станут следующим поворотом гаек, если президент захочет пойти по этому пути", - говорит собеседник издания. Но Politico задается вопросом, будет ли этого достаточно для изменения позиции РФ.

При этом Bloomberg пишет, что команда Трампа уже разработала план давления на РФ, на случай, если Москва откажется поддержать мирный план президента США. Источники издания не говорят о том, какие варианты давления рассматриваются. Отмечается, что Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются.

Подробнее о том, согласится ли Путин завершить войну на условиях плана Трампа, мы писали здесь.

Впрочем, что касается требований Белого дома к Украине и России начать прямые переговоры, то здесь стоит обратить внимание на один примечательный момент.

Еще неделю назад, комментируя переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле заявили, что там обсуждался вопрос прямых переговоров между Украиной и Россией, после чего Песков заявил, что к таким переговорам Кремль готов, причем без всяких условий (требуется только отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным).



Кроме того, Песков заявил еще две вещи, на которые обратили меньше внимание.



Во-первых, он сказал, что вопрос мирного урегулирования должен решаться непосредственно с Украиной, а не с США.



Во-вторых, заявил, что хоть у Москвы и. есть «сомнения относительно легитимности Зеленского», однако урегулирование важнее. То есть, дал понять, что на переговоры с Зеленским Кремль согласен.



Поэтому, если сопоставить заявления о необходимости "прямых переговорах", которые в течение недели шли из Москвы и Вашингтона напрашивается вывод о том, что это часть некой единой линии.



Правда, не совсем понятна роль в этой линии Киева. Украинские власти, как писалось выше, заявляют, что готовы к переговорам с РФ только после прекращения огня. При том, что из заявлений американцев и россиян не следует, что они хотят прямых переговоров после заключения перемирия, а не до него.

Другой вопрос, что именно на этих прямых переговорах будет обсуждаться, когда бы они не состоялись. Условия перемирия можно согласовать и в техническом порядке через посредников. Для этого прямые переговоры не обязательны.

Они имеют смысл только если у обоих сторон есть настрой на то, чтоб договорится друг с другом о дальнейшем мирном сосуществовании после войны, а не делать главной государственной задачей "накопить силы, чтоб потом окончательно уничтожить врага". И как раз условия такого сосуществования и могут проговариваться через прямой диалог.

Но пока нет признаков, что украинские и российские власти к таком диалогу друг с другом в принципе готовы. Хотя, возможно, в Белом доме, настаивая на прямых переговорах, знают что-то большее, чем известно широкой общественности.