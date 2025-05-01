В мирном плане президента США Дональда Трампа от Украины зависят, по большому счету, только две вещи. Первое – согласие на прекращение огня по линии фронта. Второе – подписание сделки о недрах.



Согласие по первому пункту Киев дал еще в марте. А ресурсную сделку Киев и Вашингтон подписали вчера.



Конечно, Владимир Зеленский еще может попытаться переиграть ситуацию: отозвать согласие на прекращение огня и заблокировать реализацию сделки о недрах, отказавшись подписывать дополнительные документы, регламентирующие деятельность инвестиционного фонда. Однако это будет иметь столь катастрофические последствия для украинских властей (о которых мы писали отдельно), что вероятность такого сценария очень небольшая. Хотя она и не нулевая.



Но в любом случае сейчас ключевой вопрос, смогут ли американцы договориться о завершении войны с президентом РФ Владимиром Путиным. Согласится ли Кремль поддержать план Трампа и прекратить огонь?



Сигналы на этот счет из Москвы поступают противоречивые. Одни говорят, что Путин в целом согласен, осталось согласовать некоторые нюансы. Другие – что он настаивает на своих прежних маскималистских требованиях и переговоры зашли в тупик.



В то же время стоит сказать, что изложенные в плане Трампа условия для России наилучшие из всех тех, которые она могла бы получить, исходя из нынешней ситуации на фронте, когда ВСУ не разгромлены и их оборона не рушится (если Белый дом не изменит их под давлением "партии войны").

Максималистские цели России - передача территории всех четырех областей, сокращение численности ВСУ, отстранение от власти Зеленского и перемены во внутренней политике - на данный момент дипломатическим путем не достижимы. Даже если Трамп захочет (а пока нет никаких признаков, что он захочет), он не сможет принудить Киев к выполнению этих условий. Украинские власти готовы воевать и дальше даже без американской помощи и на них не согласятся. Для получения их согласия должна кардинально поменяться в пользу РФ ситуация на фронте, а ВСУ - оказаться на грани разгрома. Чего пока не наблюдается и неизвестно, возможно ли это вообще.



Прекращение же огня по плану Трампа будет означать для России, что она вырвалась из опаснейшей ловушки, в которую попала в феврале 2022 года. Причем вырвалась на триумфальных условиях, захватив с собой почти 20% украинской территории, получив от США признание аннексии Крыма и снятие санкций, что открывает дорогу к аналогичным решениям других стран и приведет к укреплению экономических и геополитических позиций России, заблокировав путь Украины в НАТО и, возможно, получив в ходе торгов от Трампа еще что-то сверх этого. При этом отсутствие гарантий безопасности от США делает невозможной отправку в Украину европейских войск. Кроме того, план не содержит никаких требований к РФ о возмещении Украине убытков от войны.



Именно поэтому представители западной "партии войны" в лице, например, Бориса Джонсона, резко критикуют план Трампа, полагая, что тот весьма выгоден для России, так как фактически делает ее победительницей в войне.

Единственными существенными уступками со стороны РФ по плану Трампа является передача под контроль США Запорожской АЭС, а под контроль Украины - Каховской ГЭС. Но это сопряжено со столь большими организационно-техническими проблемами, что неизвестно, реализуются ли вообще эти пункты на практике. А если и реализуются, то это станет очень небольшой платой за получение всего остального. Тем более что передачу Каховской ГЭС РФ может увязать с возобновлением подачи воды по каналу в Крым после восстановления взорванной дамбы. Да и для "Росатома" урегулирование в международном поле вопроса ЗАЭС было бы выгодно с точки зрения укрепления позиций на мировом рынке.

Отказ же от соглашения о прекращении огня будет означать для России не только продолжение изнурительной войны с большими потерями (тогда как США в таком случае, скорее всего, на тех или иных условиях продолжат поставлять Украине оружие), но и, вполне возможно, ужесточение американских санкций в виде введения вторичных пошлин на нефть и другие основные экспортные товары. В сочетании с падением мировых цен на энергоносители это может иметь для российской экономики крайне тяжелые последствия. Тем более что у ужесточения политики в отношении РФ в США есть немало сторонников – позиции "партии войны" там очень сильны.

В России есть собственная "партия войны", которая выступает против перемирия и призывает воевать до победного конца. Однако, как мы подробно анализировали ранее, ее аргументы имеют мало общего с реальностью.

К тому же костяк российской "партии войны" составляют те же силы, которые раньше готовили почву для мятежа Евгения Пригожина, а сейчас системно пытаются разжигать все возможные внутренние противоречия в РФ. В том числе, например, между солдатами и армейским командованием, между русскими и мусульманами. В условиях продолжения войны и нарастания вызванных ею проблем это чревато взрывом ситуации в России. Поэтому большой вопрос, с какой целью эта партия выступает против прекращения огня. Действительно ее сторонники так хотят поднятия российского флага над Одессой и Киевом или рассчитывает на то, что долгая и кровавая война рано или поздно приведет к дестабилизации и свержению власти в РФ.



Но в конечном счете решение будет принимать Путин. Каким оно будет, зависит от ответа на три вопроса.



Первый: насколько для Путина обозначенные им публично условия завершения войны, включая передачу всех четырех областей и ограничение численности ВСУ, являются принципиально важными, а не просто стартовой позицией для переговоров.



Второй: видит ли Путин возможность достижения этих целей военным путем без сверхусилий в виде мобилизации, использования ядерного оружия, полного перевода экономики на военные рельсы, резкого затягивания поясов населением, чтобы продолжать воевать вне зависимости от уровня цен на нефть и степени санкционного давления.



Третий: если не видит, то готов ли Путин на такие сверхусилия.



В случае положительного ответа Кремль вряд ли пойдет на компромиссы. И тут уже вопрос в том, насколько его оценка возможностей РФ окажется верной, а не такой же, как в феврале 2022 года.



Если ответ отрицательный, значит, Путин будет готов закончить войну по линии фронта в ближайшее время. И условия ее завершения, содержащиеся в плане Трампа, повторимся, в нынешних обстоятельствах для РФ лучшие из всех возможных. Если, конечно, эти условия не поменяются. Однако пока сигналов от Трампа о смене концепции нет.