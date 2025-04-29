Президент Российской Федерации Владимир Путин настаивает на том, что в рамках любого мирного соглашения Москва должна контролировать всю территорию четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на некие источники.

По данным источников, во время переговоров в Кремле в минувшую пятницу спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине по линии фронта, однако российский президент отказался.

"Это требование (отдать России четыре области - Ред.) наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа… Российский лидер сохранил свою максималистскую позицию по территории", - комментирует агентство.

Как сказал один из источников, переговоры на данный момент зашли в тупик, и для дальнейшего прогресса в мирном процессе необходим прямой контакт Путина и Трампа.

Напомним, ранее газета Financial Times также со ссылкой на источники сообщала, что Путин согласился на прекращение войны по линии фронта ещё в начале апреля. И в целом принял мирный план Трампа, который был презентован европейцам и представителям Киева в Париже.

Что сейчас происходит с переговорами, мы анализировали в отдельном материале.