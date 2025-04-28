Лавров назвал условия РФ для завершения войны в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Бразилию на саммит БРИКС и назвал требования Москвы для завершения войны в Украине.
Условия РФ глава МИДа перечислил в интервью газете O Globo.
Требования российской стороны следующие:
- отмена Украиной "законодательного запрета на переговоры с Россией";
- Украина не может быть членом НАТО, должна сохранить нейтральной и внеблоковый статус;
- "преодоление последствий неонацистского режима в Киеве, в том числе его действий по законодательному и физическому уничтожению всего русского: языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия";
- "международное признание принадлежности России Крыму, Севастополя, "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", Херсонской и Запорожской областей.
При этом, по словам Лаврова, "все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы исполнения и быть постоянными".
Также российский министр заявил, что "на повестке дня задачи демилитаризации и денацификации Украины, снятие санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращение замороженных на Западе российских активов". Наконец, Москва хочет получить себе "надежные гарантии безопасности от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах".
Напомним, ночью состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова. Стороны говорили об Украине.
Подробнее о ходе мирных переговоров мы писали в отдельном материале.