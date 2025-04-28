Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Бразилию на саммит БРИКС и назвал требования Москвы для завершения войны в Украине.

Условия РФ глава МИДа перечислил в интервью газете O Globo.

Требования российской стороны следующие:

отмена Украиной "законодательного запрета на переговоры с Россией";

Украина не может быть членом НАТО, должна сохранить нейтральной и внеблоковый статус;

"преодоление последствий неонацистского режима в Киеве, в том числе его действий по законодательному и физическому уничтожению всего русского: языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия";

"международное признание принадлежности России Крыму, Севастополя, "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", Херсонской и Запорожской областей.

При этом, по словам Лаврова, "все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы исполнения и быть постоянными".

Также российский министр заявил, что "на повестке дня задачи демилитаризации и денацификации Украины, снятие санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращение замороженных на Западе российских активов". Наконец, Москва хочет получить себе "надежные гарантии безопасности от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах".

Напомним, ночью состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова. Стороны говорили об Украине.

Подробнее о ходе мирных переговоров мы писали в отдельном материале.