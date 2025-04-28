Ночью состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса", - говорится в заявлении РФ.

Стороны заявили о важности "консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

"В заявлении президента [США] упоминается соглашение, и мы готовы его заключить. Но есть еще некоторые конкретные элементы этого соглашения, которые требуют доработки, и мы заняты именно этим процессом", - заявил Лавров.

Напомним, накануне глава МИД РФ заявил, что Россия требует прекращения западных поставок оружия Украине для остановки огня.

Также на днях Лавров уже говорил, что Кремль готов достичь соглашения с США об Украине, но некоторые элементы необходимо "доработать".