Москва не снимает условие прекращения западной военной помощи Украине для остановки огня.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News.

"Мы хотим гарантий, что прекращение огня не будет снова использовано для укрепления украинской армии, и поставки оружия должны прекратиться", – ответил российский министр на вопрос, почему Москва отказывается от перемирия, хотя Киев на него уже согласился.

Лавров добавил, что такое требование Кремля – "это уроки, которые мы получили по меньшей мере три раза, когда заключались сделки, похожие на ту, которую мы обсуждаем сейчас" (судя по всему, подразумеваются Минские соглашения и попытка заключить мир весной 2022 года).

"Если вы хотите установить прекращение огня и просто продолжать поставлять оружие Украине, то какова ваша цель?" – задался вопросом глава МИД РФ.

Напомним, условие об остановке военной помощи РФ поставила ещё месяц назад. Вторым требованием Кремля было отменить идущую в Украине мобилизацию. Киев оба этих условия отверг – президент Владимир Зеленский требует от Москвы прекращения огня без предварительных условий.

При этом глава США Дональд Трамп предложил план, по которому прекращение боевых действий увязывается со снятием санкций против России, а также с признанием за Москвой прав на Крым. Украина этот план отвергла.