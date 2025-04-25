В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте исчез пункт о перспективах членства Украины.

Еще в отчете за 2023 год было сказано, что "будущее Украины – в НАТО и что Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству".

В документе за 2024 год подобных формулировок уже нет, а сказано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией".

Не упомянуто в новом документе и решение летнего саммита НАТО в Вашингтоне, где говорилось, что союзники "будут поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

В предисловии к новому отчету генсек НАТО заявляет, что "союзники НАТО едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в перспективу вступления Украины в НАТО. Он считает, что если бы этот "вопрос не поднимался, был бы гораздо больший шанс, что война бы не началась".

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.