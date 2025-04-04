Владимир Зеленский может отменить вписанный в 2019 году в Конституцию курс на вступление в НАТО, чтобы выполнить таким образом условие Владимира Путина об отказе Украины от вступления в Альянс.

Об этом заявил бывший народный депутат Виктор Уколов телеканалу "Прямой".

По его данным, но новому делу против Петра Порошенко Государственной бюро расследований (ГБР) запросило у Верховной Рады документы об упомянутых конституционных изменениях. Уколов считает, что Зеленский может обратиться в Конституционный суд для признания этих изменений незаконными и их отмены.

Как прецедент, по его мнению, может быть использовано решение Конституционного суда 2010 года, которое признало неконституционными изменения в Конституцию 2004 года, которые уменьшали полномочия президента.

Напомним, одним из условий Путина для завершения войны является отказ Украины от вступления в НАТО и провозглашение нейтрального статуса страны. В МИД РФ недавно уточнили, что Москва требует не просто отказа принимать Украину в НАТО, а аннулировать данное Киеву на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году обещание членства без конкретных сроков.

Незадолго до войны мы разбирали перспективы вступления Украины в НАТО.