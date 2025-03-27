Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе, однако это возможно в будущем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, альянс продолжил перспективу для Украины относительно ее членства и "это было четко подтверждено в Вашингтоне во время прошлого саммита, где было заявлено, что путь Украины в НАТО является необратимым".

"Однако мы никогда не говорили, что Украина станет членом альянса в рамках мирного соглашения. И американцы заявили, что, по их мнению, в рамках мирного соглашения Украина не должна становиться членом НАТО. Но, конечно, это отдельно от того, что может произойти в будущем", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что практическое сотрудничество между Украиной и НАТО остается очень интенсивным.

Ранее Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп снял вопрос членства Украины в Альянсе.

Напомним, что недавно у Трампа допустили предоставление Украине гарантий безопасности аналогичных 5-й статье НАТО. Однако при этом давали понять о необходимости официального признания Украиной российскими захваченных РФ территорий.