Очередные переговоры по урегулированию российско-украинского военного конфликта пройдут в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнёрами – дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность – это главный приоритет", – сказал верховный главнокомандующий.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к мирным переговорам и прекращению огня сразу на 60 или 90 дней.

Война в Украине идет 1162-й день. Последние новости с главными событиями 30 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвигается в Сумской области. На карте Deep State населённый пункт Басовка уже перешёл в серую зону, что означает идущие попытки противника закрепиться там. Также в серой зоне оказались деревни Журавка и Весёловка. Российские паблики пишут, что их штурмовые группы уже подошли вплотную к селу Локня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.